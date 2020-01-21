Эксперт: пришло время поставить точку в истории с "химатакой" в Сирии

Россия представила Совбезу ООН доказательства фальсификации применения химоружия в Думе (Восточная Гута) в 2018 году. Выступая на заседании Совбеза, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что представители его организации ездили в Сирию свыше 10 раз и опросили несколько сотен очевидцев. Показания этих людей свидетельствуют о том, что химатака была сфальсифицирована.

С опозданием в два года, но все же пришло время поставить точку в истории с так называемой химической атакой в сирийской Думе, которой на самом деле не было, заявил директор Института стратегического планирования Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

"Конечно, никакой атаки не было. Тогда погибло большое количество людей, но они погибли не от удушья. Многое было сфальсифицировано, прежде всего, группой "Белые каски". Доклад в Совете Безопасности подтвердил подозрения, высказанные российской стороной еще в марте 2018 года, что химической атаки не было, все было инсценировано теми, кто хочет эскалации конфликта в Сирии", - сказал Гусев.

Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года. В документе, в частности, утверждается, что при химатаке использовалось токсическое химическое вещество, вероятно, хлор, а баллоны с ним были сброшены с воздуха. Это позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона. В нем говорилось, что наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, позволяют предположить, что баллоны, вероятнее всего, не сбросили с воздуха, а положили. Кроме того, группа специалистов во главе с Хендерсоном, провела несколько тестов, имитирующих ситуацию, и пришла к выводу, что в одном случае следы от предполагаемого удара баллона не совпадают с повреждением бетонной крыши, а во втором - что клапан баллона остался нетронутым, хотя это невозможно после того, как он пролетел через перекрытия потолка.

Российский МИД назвал целью вбросов о применении войсками Сирии отравляющих веществ желание выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом ранее в российском Генштабе предупреждали, что боевики готовят в Восточной Гуте провокацию с инсценировкой применения химоружия.