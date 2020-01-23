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Первый замминистра МЧС РА Делибалтян Тигран
© Sputnik Томас Тхайцук

Делибалтян об ухудшении погоды в Абхазии: нет необходимости мобилизовать все силы МЧС

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200123/1029293947/Delibaltyan-ob-ukhudshenii-pogody-v-Abkhazii-net-neobkhodimosti-mobilizovat-vse-sily-MChS.html

Замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян в эфире радио Sputnik об ухудшении погоды на побережье Абхазии.

По сообщению отдела гидрометеорологии Государственного комитета по экологии и охране природы, 23 января территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодных атмосферных фронтов глубокого, обширного Североатлантического циклона. Ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный ливневый дождь, местами дождь со снегом, снег. В предгорьях и горах – снег.

"У нас с российской стороной межведомственный контакт. Если что-то предвидится и на нашей территории, то они и нас ставят в известность. Пока сигнал не поступал. А завтра должно распогодиться. Абхазия территориально маленькая, но микроклиматов здесь много. Нельзя сказать, что в Абхазии нет зимы. На береговой линии одна погода, а в горах можно кататься на лыжах. Мы, конечно, чувствуем больше изменения погоды, когда аномалии происходят в населенных пунктах. Пока все в штатном режиме. Наши подразделения несут службу, и нет необходимости мобилизовать все силы", - рассказал Делибалтян.

 



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