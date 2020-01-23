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Онищенко о коронавирусе в Китае: паниковать не надо

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян в ближайшее время не ехать в Китай без особой нужды из-за коронавируса, а вернувшихся оттуда - при повышении температуры уведомить врача о своей поездке.

Онищенко отметил, что коронавирус был открыт еще в 1965 году. Существует 39 типов коронавируса. По его словам, естественным природным резервуаром коронавирусной инфекции являются в основном перепончатокрылые (летучие мыши) и енотовидные собаки.

Коронавирус не должен вызывать панику, его нарастание идет только на сотню случаев в китайском Ухане и в целом в КНР, а специфическим методом лечения может стать вакцина, сообщил Онищенко.

"Паниковать я бы вас не призывал. Этого делать не надо. 12-миллионный город, запредельная скученность... но количество заболевших (если грипп начинается, он сразу сметает все), а тут нарастание идет на сотню случаев в этом огромном городе и в целом в стране. Но надо отдать должное, разнесли они его по всему Китаю, 25 провинций, самые крупные города - Пекин, Шанхай и так далее - задействованы", - рассказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Он также призвал тех, кто приехал из неблагополучного региона с температурой, при визите в поликлинику уведомить врача о посещении Китая.

"Это сразу настроит врача на то, что нужно прежде всего подумать при наличии респираторных явлений о том, чтобы обследовать и осмотреть на предмет возможной острой респираторной инфекции", - добавил Онищенко.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число заболевших в различных провинциях Китая превысило 600 человек, в 17 случаях болезнь завершилась летальным исходом.



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