Такие обстоятельства: юрист о проблемах хамсовой путины

Юрист Ассоциации рыбопромышленников Республики Абхазия Тимур Голандзия в эфире радио Sputnik отметил важность принятия в стране программы развития рыбной отрасли и закона о рыболовстве.

Юрист подчеркнул, что в Абхазии слабое законодательство в части рыбного промысла и правил лова – до сих пор не принят закон о рыболовстве, не приняты правила рыболовства.

"Три года назад мы уже подошли вплотную к этому вопросу. Во взаимодействии с Институтом экологии, с отделом рыболовства Минсельхоза мы подготовили проект закона о рыболовстве, проект правил рыболовства, но тогда все застопорилось из-за того, что на первом этапе надо было разработать программу развития рыбной отрасли. Нужно было понять, как государство хочет регулировать отрасль, в каком направлении собирается продвигаться – от этого зависит, какие законы должны быть приняты. Но государство не смогло понять, что хочет от рыбной темы, от моря в целом, а в итоге законы тоже зависли. А законы готовы, и они учитывают интересы рыбоперерабатывающей отрасли, вопросы экологии и интересы населения. А мы долго работали, ассоциация частично профинансировала эти работы, потому что заинтересована в этих правилах", - рассказал Голандзия.

Сейчас же рыбная промышленность Абхазии работает в соответствии с ежегодными постановлениями Кабмина, которые, по словам юриста, часто меняются уже по ходу путины. Он уверяет, что рыбной промышленности было бы проще работать, если бы в Абхазии существовали законы, регулирующие их деятельность.

"В этом году пошли нам навстречу и запретили наконец экспорт свежей рыбы… А всю сумятицу в ходе путины вносят именно те корабли, которые заходят за свежей рыбой. А мы не одним днем живем. Наши предприятия в Абхазии работают уже семь-восемь лет, хотим и дальше работать. А если мы нанесем популяции непоправимый вред, то в следующем году останемся без рыбы. Если мы погубим хамсу, то дорогостоящие заводы просто заржавеют на берегу моря. Поэтому мы больше других в этой стране заинтересованы в благополучной обстановке на море. Мы бьемся, как рыба об лед… А тема на самом деле уникальная. Вечно ищем, где бы наша страна могла заработать. Если будет государственная программа, если эту тему поставить на рельсы, то обороты будут сумасшедшие, будут платиться огромные налоги, появятся новые рабочие места, появится новый бренд – свежая абхазская рыба. Все условия есть для этого. Но вместо этого свое сырье продаем за границу", - рассказал Голандзия.

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