Каюн о творчестве Высоцкого: разговор с душой через музыку и слово

Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн в эфире радио Sputnik рассказала, что привлекает ее в творчестве Высоцкого.

25 января исполняется 82 года со дня рождения советского поэта, актера театра и кино, барда Владимира Высоцкого.

"Высоцкий – личность, которая через слово, через музыку, через действо передает свою душу. Когда слушаешь Высоцкого, происходит разговор одной души с другой душой. Душа поет, душа слышит, она созвучна тому, что старается вложить поэт, бард в свои стихи. Для меня Высоцкий - разговор с душой. К примеру, песня "Он не вернулся из боя", за душа берет хриплый голос, интонация, ритмика… Для меня Высоцкий - особый поэт, бард, человек не потому, что он олицетворяет советское время, а потому, что простыми, четкими интонациями он западает и в душу, и в сердце, и воспитывает в человеке чувство любви, приручает к верности, к дружбе", - сказала Каюн.

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Российский центр науки и культуры в Сухуме провел творческий вечер, посвященный 82-летию со дня рождения русского поэта-барда.