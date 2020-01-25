Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени

Исследователь Александр Сухарев проникает на заброшенные объекты по всему миру. Зачем он это делает? Почему бывшие местные жители благодарны ему? И почему важно знать о таких местах?

"Космические" югославские монументы, анатомические препараты и гигантские бюсты американских президентов. А ещё тюрьмы, заводы, аэропорты, концлагеря и целые города.

Долгие и сложные поиски локации. Изматывающая дорога. Ночёвка в палатке. Разговоры с полицией, неприятные встречи с охранниками, местными жителями, охотниками за металлоломом и даже… привидениями? Чем обусловлена эта страсть к "заброшкам"? Почему Москва похожа на большой шкаф, а заброшенные здания — на больных людей? И можно ли их спасти?

Рассказывает путешественник и исследователь с 12-летним стажем Александр Сухарев:

00:40 Заброшенные корабли, церкви и целые города. Зачем он это делает?

02:30 "Берите, что хотите, только не рушьте дом". Как умирают русские деревни

07:55 Выкинуть или отдать дальним родственникам. Чем Москва похожа на большой шкаф

10:40 Ощущение путешествия во времени или зачем читать письма психически больных

13:35 Про заброшенный самолет грузинского президента в аэропорту Абхазии

15:20 Призраки, охотники за привидениями, расхитители и бомжи. Кого можно встретить в "заброшках"

18:25 Как он планирует экспедицию и почему иностранцы не хотят раскрывать свои места русским

20:20 Поле с гигантскими бюстами американских президентов и "космические" югославские монументы — необычные заброшенные места мира

24:00 "Нюх на заброшки" или как их найти

26:30 Есть ли у этих зданий шанс на восстановление

28:45 Паспорт, немного денег, фотоаппарат и квадрокоптер. Что он берёт с собой в экспедицию

31:15 Про "неадекватных" охранников и разговоры с полицией

33:05 Лагерь Бутугычаг и урановые шахты. Что происходит на Колыме?

38:05 Общее движение, где каждый — одиночка. Сколько в России и в мире таких, как он?

40:05 Как сочетать это увлечение с обычной жизнью

42:10 Как попасть в его экспедицию, и почему он может отказать

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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