"Страхи/Ошибки": что на самом деле стоит за ленью

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Лень социально осуждаема. "Ленивый" значит так себе человек, не очень годный. И в школе, и на работе, и в постели, и в спорте. Навесили на вас ярлык "лентяя", и это почти то же самое, что "неудачник". А на самом деле нет. Лень на пустом месте не возникает. Это может быть очень опасным симптомом. Давайте разбираться по пунктам.

В начале каждого года многие из нас дают обещания, которые к концу года так и не выполняют. Почему? Просто лень. Очень лень начать и ещё сложнее продолжить. Но в чем тогда причина лени? Недостаток мотивации или трудолюбия? Защитная реакция организма? Всё сразу? Как бороться с ленью? И как понять, что пора все-таки остановиться и отдохнуть?

Мозг обожает переносить все на завтра, следующий понедельник или месяц, хотя сами мы понимаем, что больше лениться нельзя. Но, как правило, "обстоятельства" сильнее нас.

Какие проблемы маскируются ленью? Почему не стоит ругать себя за ничегонеделанье и как реагировать, если раздражает безделье другого? Как понять, что лень — это, возможно, симптом клинической депрессии и пора к специалисту?

Вместе с экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой, психиатром Клинической больницы №1 им. Алексеева Натальей Захаровой и студентом Александром Рухадзе, который борется с ленью труголизмом, отвечаем на эти вопросы.

2:10 что такое лень: физиологические особенности, недостаток дисциплины или скрытая депрессия?

6:30 почему мы ленимся, хотя не хотим этого

9:45 что такое апатия

10:45 как понять, что нужна помощь специалиста

13:10 лень — отсутствие воспитания?

14:40 о выгорании и депрессии

16:20 о бегстве от лени к усталости

17:20 о чувстве вины за отдых и почему мы разучились просто ничего не делать

18:45 нужно ли учить себя лениться

20:55 оправдано ли стремление быть трудоголиком

23:40 правда ли, что лучший отдых — смена деятельности

Слушайте подкасты РИА Новости.