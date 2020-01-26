"Продам любую базу данных (недорого)": сколько стоит узнать о нас все

Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

"Разово и на постоянной основе предлагаю Вам банковские карты, оформленные на номиналов г. Москвы и Петербурга. Вопросы - в ЛИЧКУ!" – так выглядит типичное предложение о продаже данных на форуме. Продают все: паспортные сведения, СНИЛС, ИНН. Предлагают пробить человека по всевозможным базам. Как наши данные оказываются в открытом доступе, и кто зарабатывает на их продаже?

В начале октября случилась крупная утечка данных клиентов одного банка. Сотрудник продал в даркнете 5 тыс. учетных записей. Виновного обнаружили быстро, но проблема не решилась: в конце месяца в интернете появились данные уже 11,5 тыс. россиян, взявших кредит в разных подразделениях этого банка.

Однако обнаружить утечку и доказать, что вашими данными воспользовались злоумышленники, – сложно. Купить же информацию о вас – очень легко.

Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как торгуют данными в интернете.

Слушайте подкасты РИА Новости.