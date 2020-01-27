Камкия: достаточно одной поправки в закон о выборах президента Абхазии

Заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, как в сложившейся ситуации в Абхазии должны выстроить свою работу все ветви власти перед выборами президента.

По мнению политолога, власть должна исходить из публичных, национальных интересов, представители власти не должны занять чью-либо позицию.

"Власть, как и полагается, должна вести себя в интересах всего народа. Конечно, вряд ли удастся, чтобы они не были ближе или дальше к одним или другим. Стабилизацию сейчас нужно выдержать на том основании, чтобы выстроить понятное избирательное законодательство, ту самую статью 19 (закона о выборах президента Абхазии – ред.), чтобы не было туманности изложения текста, а также выступать за то, чтобы избирательная власть была независимая, объективная. Большая ответственность лежит и на исполнительной власти, которая должна обеспечить выборы. Все сейчас должны взяться за то, чтобы все это было реализовано в правовом русле. Но выдержат ли этот экзамен – сложно сказать. Поэтому все должны быть на чеку. Все, и общественные организации, и партии должны призывать общество двигаться в рамках права, закона", - сказал Беслан Камкия.

Политолог считает, что в данной ситуации очень большую ответственность несет Парламент страны.

"Достаточно времени, чтобы мобилизоваться и внести поправки в законодательство. Не могу согласиться с теми, кто говорит, что надо менять весь закон о выборах президента. На первое время достаточно именно 19 статьи. У законодателя сейчас есть время, надо мобилизовать все усилия. Там достаточно интеллектуального потенциала для того, чтобы были исправлены эти моменты", - считает Камкия.