11:07 27 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.80
  • EUR68.29
Поиск
Беслан Камкия
© Фото : Facebook/Беслан Камкия

Камкия: достаточно одной поправки в закон о выборах президента Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
3510
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102496/76/1024967668.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200127/1029319195/Kamkiya-dostatochno-odnoy-popravki-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-Abkhazii-.html

Заведующий кафедрой теории права Сочинского института РУДН, политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, как в сложившейся ситуации в Абхазии должны выстроить свою работу все ветви власти перед выборами президента.

По мнению политолога, власть должна исходить из публичных, национальных интересов, представители власти не должны занять чью-либо позицию.

"Власть, как и полагается, должна вести себя в интересах всего народа. Конечно, вряд ли удастся, чтобы они не были ближе или дальше к одним или другим. Стабилизацию сейчас нужно выдержать на том основании, чтобы выстроить понятное избирательное законодательство, ту самую статью  19 (закона о выборах президента Абхазии – ред.), чтобы не было туманности изложения текста, а также выступать за то, чтобы избирательная власть была независимая, объективная. Большая ответственность лежит и на исполнительной власти, которая должна обеспечить выборы. Все сейчас должны взяться за то, чтобы все это было реализовано в правовом русле. Но выдержат ли этот экзамен – сложно сказать. Поэтому все должны быть на чеку. Все, и общественные организации, и партии должны призывать общество двигаться в рамках права, закона", - сказал Беслан Камкия.

Политолог считает, что в данной ситуации очень большую ответственность несет Парламент страны.

"Достаточно времени, чтобы мобилизоваться и внести поправки в законодательство. Не могу согласиться с теми, кто говорит, что надо менять весь закон о выборах президента. На первое время достаточно именно 19 статьи. У законодателя сейчас есть время, надо мобилизовать все усилия. Там достаточно интеллектуального потенциала для того, чтобы были исправлены эти моменты", - считает Камкия.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Землетрясение на востоке Турции: последствия разрушительной стихии
Пасторальные мотивы Леварса и Нанули: один день из жизни абхазских сельчан
План предвыборных мероприятий ЦИК
Успеть за 60 дней: план подготовки к выборам президента


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться