Историк о блокаде Ленинграда: столь массовой гибели в истории осад человечество не знает

Блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года. 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Конечно, история войн и военного искусства знает немало различных осад, например, осада Виксберга в ходе гражданской войны в США в штате Миссисипи, осада Багдада монгольским правителем Мунки, осада у Остенде - ныне крупный бельгийский город, который стоит на берегу Северного моря - осада Карфагена римлянами, но столь массовой гибели людей, геноцидального истребления мирного населения в истории войн человечество еще не знало. Сколько бы лет ни прошло, хочется надеется, что подвиг советских людей, которые обороняли Ленинград, не был забыт, ведь это самая продолжительна осада в мировой истории. После Москвы Ленинград был вторым по значению вклада в экономику Советского Союза. Конечно, если бы немцам удалось достичь своих целей, его бы стерли с лица земли и оставшиеся жители были бы уничтожены, угнаны на работы в Германию. Те силы, которые блокировали Ленинград, высвободились бы для наступления на Москву, что привело бы к ее потери", - сказал Медвенский.

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Блокада города Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) в ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945) проводилась немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников города, овладеть им, а затем уничтожить. Почти 900 дней сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки Ленинграда (за время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб). Из-за нехватки продовольствия жители города голодали.

За время блокады Ленинграда погибло свыше 641 тысячи жителей (по другим данным, не менее одного миллиона человек).