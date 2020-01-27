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Генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Басария: надеемся решить вопрос о перетоке электричества из России в течение двух недель

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (133)
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Отмена веерных отключений электроэнергии в Абхазии зависит от решения Межправительственной комиссии, сообщил на пресс-конференции глава "Черноморэнерго" Аслан Басария.

С 27 января во всех районах Абхазии будут проводиться веерные отключения света два раза в день по два часа.

"Мы ждем принятия решения по вопросу перетока электроэнергии, компенсации дефицита на большом межправительственном уровне. Ситуацию, в которой мы находимся сегодня, мы прогнозировали еще пять месяцев назад, мы о ней информировали всех. Фактически в этом направлении идет работа давно на межправительственном уровне. Но вопрос еще не решен. Возможно, это связано еще и с тем, что есть изменения в Российской Федерации – не перераспределили еще полномочия тех людей, которые курируют Республику Абхазия. Но тем не менее мы очень надеемся на нашего партнера, на Российскую Федерацию, которая нас не оставляла без внимания все эти годы. И надеемся, что этот вопрос решится достаточно быстро, в ближайшие неделю-две. Скорее всего, на этой неделе у нас будет определенная информация об этом. Но если вопрос будет затягиваться, к большому сожалению, будет пересмотр графика (веерных отключений – ред.) в сторону его ухудшения для абонентов", - сказал Басария.

Руководитель "Черноморэнерго" также выразил надежду на то, что на межправительственном уровне удастся договориться и решить вопрос.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. 

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (133)


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