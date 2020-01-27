Скорик о коронавирусе: ни от каких бананов заразиться невозможно

Число умерших из-за нового коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза. По данным на утро 27 января, скончался 81 заразившийся, количество заболевших выросло до 2835 человек



Пакет мер, призванных не допустить распространение опасного вируса в России, уже подготовил Роспотребнадзор.



"У нас прямых рейсов с Китаем нет, и мы этим спасаемся. Но все наше население должно знать, что надо ограничить себя от поездок в Китай с туристическими и бизнес целями, хотя бы на пик заболеваемости, который должен быть отрегулирован. Вирус передается с белком, от змей и летучих мышей, я не думаю, что в Абхазии будут поступать продукты питания данного качества, все остальные инсинуации, именно так их можно назвать, безрезультатны, то есть ни от каких бананов заразиться невозможно", - сказала Скорик.

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В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.