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Людмила Скорик
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Скорик о коронавирусе: ни от каких бананов заразиться невозможно

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200127/1029325362/Skorik-o-koronaviruse-ni-ot-kakikh-bananov-zarazitsya-nevozmozhno.html

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на пресс-конференции рассказала о новом опасном для человека виде вируса, который распространяется в Китае.

Число умерших из-за нового коронавируса в Китае выросло за сутки в полтора раза. По данным на утро 27 января, скончался 81 заразившийся, количество заболевших выросло до 2835 человек

Пакет мер, призванных не допустить распространение опасного вируса в России, уже подготовил Роспотребнадзор.

"У нас прямых рейсов с Китаем нет, и мы этим спасаемся. Но все наше население должно знать, что надо ограничить себя от поездок в Китай с туристическими и бизнес целями, хотя бы на пик заболеваемости, который должен быть отрегулирован. Вирус передается с белком, от змей и летучих мышей, я не думаю, что в Абхазии будут поступать продукты питания данного качества, все остальные инсинуации, именно так их можно назвать, безрезультатны, то есть ни от каких бананов заразиться невозможно", - сказала Скорик.     

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. 

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. При этом отмечается, что вирус передается преимущественно воздушно-капельным путем. Медики не исключают возможности его мутации и дальнейшего распространения заболевания.

Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

 



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