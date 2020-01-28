Эксперт об ультиматуме США властям Сирии: недвусмысленная угроза России и Ирану

Военный эксперт Алексей Подберезкин прокомментировал в эфире радио Sputnik заявление госсекретаря США Майкла Помпеo о том, что Вашингтон готов принять решительные меры против властей Сирии и стран, которые их поддерживают.

Вашингтон готов принять решительныe дипломатические и экономическиe меры против властей Сирии и государств, которые их поддерживают. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпеo, размещенном на сайтe Госдепартаментa.

По его словам, американская сторонa c обеспокоенностью следит за ситуацией на северo-западe Сирии, "где объединенные силы России, иранского режимa,"Хезболлаx" и режимa Асадa" якобы проводят воздушныe бомбардировки и наземныe атаки против жителей провинции Идлиб и западной части провинции Алеппo.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности, передает газета "Известия".

Он подчеркнул, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют. По словам Боренкова, с 9 января - с момента введения режима прекращения огня - боевики 30 раз атаковали позиции сирийских военных.

США недвусмысленно угрожают президенту Башарау Асаду, России и Ирану заявил в эфире радио Sputnik директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"Здесь достаточно все ясно. После визита Путина в Сирию и встречи его с Асадом совершенно определенно наметились сильные успехи на севере страны у правительственных войск. Это поставило под вопрос существование остатков тех террористических организаций, которые скармливали США. Они должны допустить либо их полное уничтожение, потому что в последние дни прорывы сирийской правительственной армии на севере Сирии поставили под угрозу саму возможность сохранения какого-либо там американского влияния через террористические организации, либо их куда-то перебазировать,может в Ливию, Таджикистан, Афганистан, попытаться их сохранить",- сказал Подберезкин.

Заявление госсекретаря США является недвусмысленной угрозой, считает эксперт.

"По сути дела это угроза в адрес России, в адрес Асада, угроза в адрес Ирана. И она недвусмысленная. Помпео так и перечислил, что если вы не снизите свою активность, не устраните угрозу нашим бандитским формированиям, в том числе, так называемой Сирийской освободительной армии, то мы будем предпринимать более радикальные шаги", - резюмировал Алексей Подберезкин.