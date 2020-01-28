Руководитель Sputnik Эстония: будем использовать все, чтобы правда донеслась до всех ушей

Исполнительный директор МИА "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева выступили перед журналистами в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась накануне. Учитывая, что от профессионального сообщества до сих пор не было реакции на ситуацию с журналистами Sputnik Эстония, Вышинский и Черышева лично прибыли в Страсбург привлечь внимание европейских структур, международного сообщества и правозащитных организаций к этому конфликту. Находясь в пустом офисе в Таллине, решить проблему невозможно, подчеркнула руководитель Sputnik Эстония.

"МИА "Россия сегодня" работает в разных направлениях, на разных площадках для того чтобы решить эту проблему. В том числе подключены различные российские органы, но я, находясь в Эстонии, в Талине, в пустом офисе тоже не могу просто так сидеть, тем более что для вас это просто цифра, 35 человек, для меня это не 35, а 35 умножить как минимум на три. Каждого человека я брала на работу, я знаю о его семье все, я знаю что за каждом из них стоят очень близкие им люди, которые также переживают эту ситуацию. Я прекрасно понимаю, что эти люди ждут от меня тоже каких-то действий. Мы журналисты, и наше оружие - ручка, компьютер, голос, лицо. Раз мы находимся в информационной войне, то мы и будем использовать информацию для того, чтобы она хотя бы просочилась, донеслась до всех ушей. Нужно периодически напоминать, если надо, то и кричать. Я еще не потеряла наивность свою. Надеюсь, разум возобладает, и какие-то структуры окажут путь не влияние на Эстонию, но Эстония хотя бы согласится обсудить эту тему, хотя бы приступить к какому-то диалогу", - сказала Черышева.

В декабре сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции и пограничной охраны письма с прямыми угрозами возбуждения уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

Причиной таких действий называются введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года санкции против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.