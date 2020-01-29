Анкваб о работе "Водоканала": при веерных отключениях сорван весь цикл работы

С 27 января в Абхазии начались веерные отключения света. Ограничения будут действовать до начала перетока электроэнергии с территории России.

Веерные отключения, конечно, отрицательно будут сказываться на работе водонасосных станций, сказал Анкваб в беседе на радио.

"Сухум у нас питается от трех водонасосных станций, два на Гумисте и одна станция в Кяласуре. Когда восточная часть города отключается, Кяласур обесточен, естественно, мы не можем качать там воду. Когда свет включает в Кяласуре мы вынуждены останавливать Гумисту. Чтоб обеспечить водой верхнюю часть города, мы делаем три – четыре перекачки, когда весь график срывается, приходится все нагонять. Все отключения срывают весь цикл работы, всю цепочку, которую потом сложно восстанавливать. Жители обращаются с жалобами, но мы пытаемся объяснить, что не все от нас зависит, понятное дело, что без электроэнергии насосные станции не будут работать. К тому же частые отключения и включения будут сказываться на всем электрическом оборудовании, начиная от вакуумных выключателей и заканчивая самими двигателями", - заключил Анкваб.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

С 27 января во всех районах Абхазии проводятся веерные отключения света два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России.