Квадзба: гражданин Абхазии без нового паспорта ограничивает себя во всем

Первый замначальника паспортного Управления МВД Абхазии Вадим Квадзба рассказал журналистам о том, как проходит паспортизация населения Абхазии.

Выдача новых образцов внутренних абхазских паспортов населению Абхазии подходит к концу, сообщил на пресс-конференции первый замначальника паспортного Управления МВД Абхазии Вадим Квадзба. По его словам, самыми активными в обмене паспортов оказались жители Сухума, Гудаутского и Гагрского районов.

Кроме того, упрощен способ проверки готовности паспорта.

"Гражданам при подаче документа на обмен паспорта выдается девятнадцатизначный номер. На сайте МВД Абхазии человек может узнать о готовности своего паспорта. Также для получения общегражданского паспорта инспекторы паспортных подразделений выезжают по требованию домой, в больницы, если это связано с недееспособностью гражданина", - рассказал Квадзба.

Он отметил, что паспорт необходимо было поменять уже давно. Люди сначала неохотно шли на обмен, но потом так активизировались, что сотрудникам паспортной службы пришлось работать в выходные дни.

"Сейчас уже идет спад, потому что большая часть населения уже с новыми паспортами. На сегодняшний день старый бланк паспорта гражданина Абхазии даже не удостоверяет личность. Он пригоден только для обмена. Например, пожилой человек не сможет пройти регистрацию, получать пенсию. Гражданин без нового образца абхазского паспорта ограничивает себя в том числе в возможности оформить на себя недвижимость, автомобиль. Человек сам себя ограничивает во всем", - отметил Вадим Квадзба.

Квадзба также рассказал о том, что люди не всегда понимают сотрудников паспортной службы.

"Кто-то попадает под дополнительные проверки, не все делается быстро. Для лиц абхазской национальности, абаза, репатриантов все делается быстро. Однако для других немного проблематично. Для лиц грузинской национальности идет соответствующая проверка, по результатам которой принимается решение", - сказал Квадзба.

МВД Абхазии сообщает, что все подразделения паспортного Управления работают в штатном режиме, готовы к приему заявлений от граждан, которые еще по той или иной причине не успели обменять свой паспорт, и выдаче готовых документов.

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