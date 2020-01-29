Эксперт: Facebook, узнав, что будет скандал, сам признался в сборе данных пользователей

Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе от сторонних сайтов.

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

"Думаю, что они, скорее всего, узнали, что скоро скандал и так разразится, и попытались сделать "прививку", то есть слить данные под своим углом зрения раньше, чем это станет проблемой. Когда человек пользуется Facebook, он не задумывается, но вообще должен отдавать себе отчет, что он получил в руки удобный, громадный сервер, содержание которого стоит огромных денег. Понятно, что если с гражданина эти деньги не берутся, то все равно Цукерберг должен их как-то отбить и при этом получить доход. Частично он это делает за счет показа рекламы, а частично за счет анализа данных, которые находятся на устройствах у пользователей. Другое дело, их это интересует не применительно к конкретному гражданину с фамилией и именем, а их интересует это как большие данные, чтобы потом тем, у кого открываются определенные приложения, давать определенную рекламу", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Отмечается, что компания собирает эти данные, чтобы показывать более актуальную рекламу, рекомендовать группы, события и товары, которые могут заинтересовать пользователя, помогать компаниям и организациям измерять результативность своих сайтов, приложений или рекламы, а также выявлять подозрительную активность и "делать Facebook безопаснее".

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