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Давид Терзян
© Sputnik / Томас Тхайцук

Терзян о концерте абхазского оркестра в Москве: ждем полный зал и теплый прием

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200130/1029320963/Terzyan-o-kontserte-abkhazskogo-orkestra-v-Moskve-zhdem-polnyy-zal-i-teplyy-priem.html

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян в эфире радио Sputnik рассказал о предстоящем концерте оркестра в Москве.

1 февраля в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского состоится концерт Государственного камерного оркестра Абхазии.

"Для абхазского оркестра в этом зале первое выступление, а вообще в истории это второе наше выступление в Москве. Первый раз с гастролями в Москву мы приехали в 2017 году, выступали совместно с капеллой имени Вадима Судакова. У нас было четыре концерта в соборе Петра и Павла, Пушкинском музее и в Доме журналистов. Это был первый концерт оркестра за 50 лет в Москве, и сейчас это уже наш второй визит, и в этот раз новая площадка, Рахманиновский зал - один из самых известных и престижных", - отметил Терзян.

Художественный руководитель Государственного камерного оркестра Абхазии рассказал и о своих ожиданиях от концерта.

"Мы ждем полный зал, мы ждем всех наших гостей, всех любителей музыки, естественно и абхазскую диаспору, которая поддержала этот проект, а также посольство Абхазии в Москве. Для артиста самое главное - полный зал и поддержка теплыми аплодисментами, и в этом случае артист начинает отдавать все, что в душе в данный период", - сказал Терзян.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Государственный камерный оркестр Республики Абхазия - симфонический оркестр - был создан в 1933 году музыкантом и энтузиастом из Севастополя, автором первых в истории Абхазии нотных изданий и первым собирателем народных песен, венгром по происхождению Константином Ковачем. Основной концертной площадкой оркестра является Абхазская государственная филармония.



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