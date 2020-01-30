Адзынба: не важно, из какого кармана государство будет финансировать абхазский футбол

Президент футбольного клуба "Абазг" Шамиль Адзынба в интервью Sputnik Абхазия поделился своим мнением о том, как можно реанимировать футбол в республике.

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что Абхазия не будет участвовать в чемпионате мира по футболу ConIFA-2020 из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр.

Федерация футбола Абхазии пока не комментирует ситуацию, еще не удалось получить и мнение тренеров сборной страны. Ранее и. о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту Идрис Кара-Осман-оглы рассказывал о новой системе финансирования футбола в стране.

По его мнению, финансирование футбола в Абхазии из резервного фонда правительства и президента изначально было неправильным. Кара-Осман-оглы сообщил, что с 2020 года спортивные футбольные мероприятия будут финансироваться из бюджета Госкомспорта.

По мнению президента футбольного клуба "Абазг", не имеет значения, откуда будет финансироваться абхазский футбол.

"Какая разница из какого кармана государство будет выделять деньги - напрямую или из фондов, или через спорткомитет? Это государственные деньги. Наверное, через спорткомитет более разумно. Но если нужны деньги, это не важно. Вопрос в том, будут ли эти деньги? Я знаю проблему изнутри. И если из фонда президента деньги поступали с задержкой, то, уверяю, со счетов Госкомитета по спорту задержки будут еще больше", – отметил Адзынба. Поэтому надо принять программу развития футбола. Поэтапно нужно поставить цели и задачи, к чему мы идем, рассчитать все на 5-15 лет. Но поддержка государства нужна не только финансовая, а во всем. При всей этой поддержке мы должны восстановить наш абхазский футбол", - отметил Адзынба.

26 января прошла жеребьевка, ее результаты опубликовали на сайте ConIFA.