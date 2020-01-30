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Сидоров: США и НАТО превращают Грузию в основной инструмент против России

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Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров на брифинге в МИА "Россия сегодня" рассказал об угрозах НАТО в Грузии.

Одним из факторов, способствующих сохранению вызовов военной безопасности государств-членов ОДКБ в регионе, остается стремление США и НАТО к укреплению своего влияния на Кавказе, отметил Анатолий Сидоров на брифинге.

"Для решения этой задачи Вашингтон и Брюссель активно развивают военное сотрудничество с Грузией, пытаясь превратить страну в основной инструмент противодействия России. При этом основу американо-грузинского взаимодействия в военной сфере составляет оказание Тбилиси финансовой помощи, расширение масштабов совместной оперативной и боевой подготовки и модернизация объектов военной инфраструктуры. Соответствующие мероприятия определены в очередном рамочном соглашении о двустороннем сотрудничестве США и Грузии в сфере обороны на 2020-2023 годы. Наряду с этим Североатлантический союз также стремится к активной военной деятельности в регионе. С этой целью в прошедшем году осуществлялись регулярные заходы боевых кораблей альянса в грузинские порты, проводились многонациональные учения и другие мероприятия", - рассказал Сидоров.

Брифинг начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковника Анатолия Сидорова прошел в МИА "Россия сегодня" 30 января.



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