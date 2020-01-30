Гуния о выборах президента Абхазии: глава государства должен иметь "запас прочности"

Как сообщил Илья Гуния, в Парламенте страны в настоящее время рассматриваются два законопроекта, предусматривающих поправки в конституционный закон о выборах президента Абхазии.

"Часть депутатов предлагает убрать принцип подсчета голосов так, как это было, и сделать простое большинство, убрать при этом статью "против всех". Если ее не будет, то остаются два кандидата и выигрывает тот, кто набрал большее количество голосов. В представленном мною законопроекте принцип подсчета голосов остался прежний, но при этом надо провести разъяснение. Считаю, что принцип первого тура, что необходимо набрать 50 процентов голосов плюс один голос, нужно оставить и во втором туре, уменьшив порог явки до 25 процентов. Считаю, что прошедших во второй тур кандидат в президенты должен иметь запас прочности в 50 процентов. У нас маленькое общество, мы все друг друга знаем, и запас прочности у президента быть должен", - рассказал Гуния.

Депутат отметил, что уже в ближайшее время поправки к закону о выборах президента Абхазии нужно вынести на рассмотрение Парламента, так как изменения нужно внести в закон в короткие сроки, ЦИК должен понимать, как будет звучать закон.