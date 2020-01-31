Дмитриев о SputnikPro: поможет ребятам понять, нужна ли им журналистика

Советник МИА "Россия сегодня", главный спикер Школы молодого журналиста Олег Дмитриев в эфире радио Sputnik рассказал о том, что может дать Школа его участникам, чем отличаются абхазские участники, и о медиапотреблении в республике.

На базе Sputnik Абхазия в рамках международного образовательного проекта SputnikPro завершился первый этап Школы молодого журналиста. Мастер-классы Школы молодого журналиста проходили четыре дня. За это время 12 участникам проекта рассказали о том, как правильно определить целевую аудиторию СМИ, узнать ее предпочтения, как отличить настоящие новости от фейковых, написать краткую историю простым языком, придумать интересные заголовки, подзаголовки и лиды, грамотно подготовиться к интервью, основных принципах фото- и видеоконтента.

"Такое трех-четырехмесячное знакомство с журналистикой, оно поможет человеку понять, будет ли он сам полезен в журналистике и будет ли журналистика полезна ему, потому что это двусторонний процесс. Мне очень не хочется, чтоб кто-то принял решение о том, что журналистика - это его, из-под палки, главное, чтобы нравилось, главное, чтобы горели глаза", - сказал Дмитриев.

Общение в медиа отличается от повседневного, и знания, которые мы получаем в медиа, отличаются от обычных, школьных и университетских знаний, подчеркнул Дмитриев.

"Нас всех учили писать сочинения: введение, основная часть, заключение. Это у нас сидит и иногда мешает эффективно общаться с аудиторией, даже действующим журналистам. Быка за рога нужно брать сразу. Рассказать сразу, что произошло", - объяснил Олег Дмитриев.

Главный спикер Школы молодого журналиста рассказал и то, что отличает именно абхазских участников школы от других.

"Гордость за страну, гордость за традиции, взвешенность в суждениях, некая внимательность в принятии решений и желание рассказывать историю поподробнее. Здесь медиапотребление, оно идет спокойно, размеренно, не так, как в Нью-Йорке, в Москве. То, что есть время почитать, есть время подумать, ритм жизни – это все влияет и на медиапотребление. Главное ребятам - почувствовать эти процессы, то, как смотрит республика, то, как она читает, что она может читать, и главное - кто читает. Особенности новостей в Абхазии в том, что если ты ее сообщаешь один раз, то ее никто может и не услышать, поэтому здесь возрастает важность серийных историй. Если есть возможность в спокойном медиапотреблении рассказать историю, то пусть она будет не одна, а пять, семь, десять", - сказал Дмитриев.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран.