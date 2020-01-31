Глуховщенко: политическая ситуация не повлияет на круизы на "Князе Владимире"

Продажи морских круизов на лайнере "Князь Владимир" в Абхазию стартовали 24 декабря. Как сообщил гендиректор ООО "Черноморские круизы" Виктор Глуховщенко, на данный момент забронировано уже полтысячи билетов.

"У наших клиентов вызвали настороженность события (политические – ред.), которые произошли совсем недавно в Абхазии, немного наши клиенты напряглись. Но мы разговаривали с абхазской стороной, и нас уверили, что в Абхазии кто бы ни пришел к власти, эти люди все равно будут настроены пророссийски и тему с круизами и в целом сотрудничество с Россией будут продвигать, ничто не изменится. Это ГК "Абхазское морское пароходство" подтверждает делами – у них завершается оборудование пункта пропуска для проведения государственного контроля. Мы на вопросы клиентов отвечаем, чтобы они не беспокоились, что политическая ситуация никак не повлияет на безопасность и на сами круизы. Это внутренние дела, это демократия в том виде, в котором она есть, поэтому ничего страшного в этом нет. Все спокойно, все идет демократическим путем", - отметил Глуховщенко.

Он также сообщил, ссылаясь на аналитические данные прошлых лет, что с февраля возобновится активность бронирования туров на предстоящее лето.