Пагава о ЧМ ConIFA-2020: сборной Абхазии нужно больше профессионализма

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в эфире радио Sputnik сообщил, по какой причине несколько топовых футбольных сборных-членов ConIFA пропустят чемпионат мира в 2020 году.

Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава сообщил, что Абхазия не будет участвовать в чемпионате мира по футболу ConIFA-2020 из-за недостаточного количества квалификационных очков в рейтинговой таблице и малого количества проведенных квалификационных игр.

"К сожалению, национальная сборная Абхазии и ряд других национальных топовых сборных не будут участвовать в чемпионате мира ConIFA-2020, потому что в ConIFA создают лучшую форму. Мы хотим заставить каждую сборную начать профессионально подходить к чемпионату. Надо работать над собой в течение года… Больше очков попадает в корзину, если сборная проводит товарищеский матч со сборной – членом ConIFA. Также квалифицируются игры с другими сборными или с командами высших лиг. То есть мы переходим на профессиональный уровень. Ранее мы об этом говорили неоднократно, и в этом году это начало работать, чтобы сборные понимали всю серьезность и их подход был уже как профессиональный", - заявил Пагава.

Чемпионат мира по футболу 2020 года под эгидой ConIFA пройдет в столице Северной Македонии Скопье с 30 мая по 7 июня. Сборная Абхазии участвовать в турнире не будет.