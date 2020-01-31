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Пиканин о развитии спорта в Абхазии: решать вопросы с кондачка не стоит, можно ошибиться

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Назначенный исполняющим обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Михаил Пиканин в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о первоочередных задачах по развитию спорта в республике.

Исполняющим обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии назначен Михаил Пиканин, об этом 30 января подписал указ исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.
"Нужно прежде всего, как я вижу, привести нормативно-правовую базу, всю документацию внутри комитета в соответствие. Должным образом наладить взаимодействие с федерациями по видам спорта, которые у нас развиваются, и понять, кто, как и на каком уровне развивает тот или иной вид спорта, для того чтобы потом за кем-то, за какой-то федерацией закрепить право на развитие этого вида спорта у нас в республике. Встанет вопрос об аккредитации федераций, это тоже специфический вопрос, ведь все в конечной точке, в сухом остатке, приводит к деньгам, а это уже бюджет, и тут надо очень аккуратно, скрупулезно подходить к каждому вопросу и его решать с кондачка не стоит, можно ошибиться", - сказал Пиканин.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Михаил Пиканин с 2018 года занимал должность главного специалиста по международным связям при Госкомспорте Абхазии и председателя Федерации дзюдо республики.  



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