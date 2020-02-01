"ЯсноПонятно": стоит ли путешествовать в одиночку

Спать до обеда или встать в пять утра, чтобы все успеть. Поужинать в дорогом ресторане или перекусить сэндвичем. Посетить 10 музеев или потратить весь день на шопинг.
Путешествие в одиночку — это странно и страшно: вдруг не поймёшь официанта, опоздаешь на поезд, заболеешь, украдут кошелёк, или просто станет одиноко? Приходится ограничивать себя из соображений безопасности, и нельзя разделить счет за такси или гостиницу. Но еще это возможность делать то, что действительно нравится, шанс лучше узнать себя и познакомиться с потрясающими людьми, с которыми вы никогда бы не заговорили, будь у вас компания.
Стоит ли ехать в отпуск одному, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. О плюсах и минусах такого опыта рассказывает копирайтер и цифровой кочевник Лиля Хисамутдинова, которая часто путешествует в одиночку.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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