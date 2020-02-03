Читанава: ограничивать одну Абхазию в вылове черноморской хамсы несерьезно

Правительство Абхазии внесло изменения в проект постановления "Об утверждении допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2019-2020 годов" на заседании в пятницу 31 января. Объем допустимого улова хамсы в акватории Абхазии увеличили с 35 до 76 тысяч тонн в сезон путины 2019-2020 годов.

Как отметил Читанава, в любом промысле экологический вопрос является определяющим.

"Увеличение объема допустимого улова связано в первую очередь с экономической целесообразностью. Но насколько при этом страдает экология? В Черном море промыслом хамсы занимаются почти все государства, у всех разные правила рыболовства. Турецкая республика вылавливает до 300 тысяч тонн. Грузия вылавливает от 120 до 150 тысяч тонн. Нам же определяют ОДУ 35-40 тысяч тонн. Но в этом году хороший промысел. Прошел месяц с начала путины, а уже выловлено 35 тысяч тонн хамсы. Это говорит о том, что рыба есть. По данным химиков-технологов, работающих на заводах, рыба жирная и крупная", - рассказал Читанава.

Он отметил, что от воздействия Абхазии экология Черного моря абсолютно не страдает.

"Из приведенных цифр видно, что наше воздействие на экосистему Черного моря незначительное по сравнению с другими государствами. Необходим международный договор, который бы регулировал этот вопрос. Останавливать одних абхазов и требовать от них улучшения ситуации в Черном море – это несерьезно", - считает эколог.

Забота всех государств должна быть однозначной, отметил Савелий Читанава.