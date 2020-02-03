Трапш рассказала, чем погода в феврале удивит жителей Абхазии

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за снегопадов, ливней с градом и угрозы схода селей. Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Синоптик Диана Трапш рассказала, чего ждать от погоды в Абхазии.

"Из-за частых прохождений холодных атмосферных фронтов, а они будут повторяться изо дня в день, и частых перепадов атмосферного давления в первой декаде февраля будут пасмурные, дождливые дни с кратковременным усиление ветра. В конце первой декады, а это числа 7, 8 и 9 февраля, ожидается активный поток холода с Арктики вследствие чего выпадет снег в возвышенностях и в предгорных районах. Отклонений от температурных режимов мы не ждем, температура ночью будет достигать от 0 до +2 градусов, а в предгорных районах до -2 градусов. В середине этой недели будет оказывать влияние средиземноморский циклон, что вызовет весенние ливневые грозовые дожди, лишь в отдельные дни будет переменная облачность без осадков. Дневная температура достигнет до +7 градусов", - сказала Трапш.

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