Политолог о низкой активности кандидатов в президенты: закончилось пиршество демократии

В эфире радио Sputnik Абхазия политолог Николай Трапш поделился своим мнением о том, почему заявок от кандидатов в президенты страны на повторные выборы за 8 дней до окончания регистрации пока не так много.

На сегодня ЦИК зарегистрировал политическую партию "Акзаара" для выдвижения кандидата в президенты, инициативную группу по выдвижению Аслана Бжания на высший государственный пост и инициативную группу по выдвижению Кана Кварчия.

11 февраля завершится выдвижение кандидатов в президенты республики, а также регистрация инициативных групп и партий.

В прошедших в августе 2019 года выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов.

"Тогда было какое-то пиршество демократии. У всех сложилось ощущение, что у всех есть шанс. Рауль Хаджимба подходил к выборам не очень популярным, главного его конкурента Аслана Бжания не было – все увидели, что есть шанс, это выступило дополнительным мотивирующим фактором для кандидатов. Сейчас ситуация другая. Сами события показали, насколько она острая. То есть каждый должен ответить себе на вопрос, а готов ли он к тому, что на него по каким-то причинам волеизъявлением избирателей свалится эта власть? Готов ли он к такой ответственности, готов ли он работать под таким чудовищным прессом давления общественных ожиданий? То есть тут очень многие задумались", - считает политолог.

По мнению Николая Трапш, сегодня главный запрос избирателей – это запрос на выход из многолетнего "литургического сна".

"То есть должен быть политик, который, по мнению общества, сможет осуществить какой-то рывок вперед и начнется какое-то развитие, начнутся процессы, которые будет говорить о том, что общество оздоравливается. Этот запрос самый главный. И кто сможет на него ответить, тот в конечном счете и будет фаворитом на выборах", - отметил Трапш.

Повторные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как кассационная коллегия Верховного суда признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.