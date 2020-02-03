Толстой о нападках Запада на Россию: типичное европейское двуличие

На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" по итогам работы России в ПАСЕ зампредседателя Госдумы России, руководитель делегации и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой отметил, что необходимо поставить мощный заслон против нападок на Россию.

Зимняя сессия ПАСЕ прошла в Страсбурге с 27 по 31 января.

"В ходе выступлений пленарных заседаний Сергей Кисляк (замглавы комитета Совета Федерации по международным делам - ред.) говорил о том, что в числе наиболее яростных критиков России страны Балтии, где до сих пор существует позорный институт неграждан. Мы имеем дело с типичным европейским двуличием, когда всему неудобному для европейцев уже найдены элегантные объяснения, а все, что касается России, рисуется одной только черной краской. Нельзя говорить о возврате каких-то территорий, на которых власти этих стран незаконно применили военную силу. Это касается и юго-востока Украины, это касается Абхазии и Южной Осетии. Надо понимать, что должны еще пройти долгие годы, прежде чем процесс какого-то диалога начнется между людьми, которые населяют территории, против которых власти Грузии и Украины применили армию. Это лицемерие, двойные стандарты на сегодняшний день – фирменный стиль наших европейских коллег. Они говорят о международном праве, сами его нарушают. Они говорят о ценностях, но эти ценности только для них. И они абсолютно фальшивые", - сказал Толстой.

Толстой отметил, что в России в рамках Конституции в короткие сроки необходимо принимать меры, чтобы раз и навсегда поставить мощный заслон против нападок в адрес страны, чтобы можно было спокойно отвечать на тенденциозную позицию Запада.