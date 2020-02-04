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Александр Шоуа
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Шоуа о начале профессиональной карьеры: пел везде, где был микрофон и не было

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Подводя итоги своей 30-летней профессиональной деятельности, певец и композитор, Заслуженный артист Абхазии Александр Шоуа в эфире радио Sputnik рассказал, как добивался успеха и признания поклонников.

Певец и композитор, Заслуженный артист Абхазии Александр Шоуа отмечает 30-летний юбилей своей профессиональной деятельности. Именно столько лет назад он впервые выступил на профессиональной сцене.

Вспоминая о том, как все начиналось, Шоуа рассказал, что с самого начала работал везде, где только можно было.

"Я пел везде, где был микрофон и где его не было. Я буквально надоедал собственным присутствием, докучал всем. Везде я был, везде меня знали. Я приходил везде, где меня не звали. Это такая молодецкая штука, когда нет у человека стыда и он везде. Я мог под дверями дворца культуры в Сухуме ночевать, потому что утром туда приходили те старшие ребята-музыканты, на которых я хотел равняться. Был совершенно безбашенным, и для меня не было никакой остановки. Я советую это делать другим, иначе жизнь становится пресной", - рассказал музыкант.

3 апреля Александр Шоуа отметит профессиональный юбилей сольным концертом в Москве в малом зале Крокус Сити Холла.

 



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