Эксперт: о неприглядной роли Турции в войне в Сирии известно уже несколько лет

Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в провинции Идлиб, а плененные в Сирии боевики рассказали о роли Анкары в создании "Джебхат ан-Нусры"*. Своим взглядом на ситуацию поделился в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.

В окрестностях Алеппо сирийские военные взяли в плен боевиков, которые рассказали о роли Турции в формировании террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

По словам одного из них, после начала столкновений светской оппозиции с отрядами "Джебхат ан-Нусры"* он сбежал в Турцию, однако там под страхом смерти его заставили вступить в террористическую группировку, а родственников взяли в заложники. Второй пленный рассказал, что записался за деньги.

Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил роль Турции в войне в Сирии.

"Если бы это были только два отдельных человека, которые сказали о роли Турции в создании и поддержке тех или иных формирований, которые воевали в Сирии, можно было бы пропустить это мимо ушей. Но была информация и несколько лет назад, в которой говорилось о неприглядной роли Турции в войне в Сирии. Другое дело, что через некоторое время после сбития Турцией российского бомбардировщика, резкого ухудшения отношений, потом нормализации, мы перестали как-то говорить о негативной роли Турции в этих процессах", – сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

По его словам, война в Сирии началась как некая внутренняя протестная динамика против режима Башара Асада, и когда это стало переходить в военные действия, стали подключаться соседние страны с разными целями.

" Они поддерживали калейдоскоп различных группировок разной степени радикализма. Насколько можно судить, война в Сирии сейчас носит весьма локализованный характер. То есть вся страна уже не является зоной боевых действий, более малочисленные группировки принимают участие в войне. Приятного мало, но, с другой стороны, локализация происходит", ‒ считает эксперт.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018-м перешли под контроль Дамаска. Четвертая, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Уже через день удалось прорвать первые линии обороны.

Через три дня армия Башара Асада освободила город Маарет-Нууман, который находился под контролем боевиков с 2012 года и был одним из их крупнейших оплотов.

На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. В России и Сирии отвечают, что причина нестабильности в регионе - действия террористов.

* - террористическая организация, запрещенная в России.