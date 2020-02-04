Кошкин о поставках С-400 в Индию: лучшего оружия в мире нет

Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Индии. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал контракт с Индией, подчеркнув уникальность российского оружия.

Россия начала производство ЗРС С-400 для Индии, поставки будут осуществлены в сроки, обозначенные контрактом, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.

"В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", – рассказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 млрд долларов.

Сделка считается крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал контракт с Индией.

"С-400 – уникальное, высокотехнологичное оружие, и лучшего по тактико-техническим характеристикам в мире нет. Поэтому естественно, что и Китай, и Турция, а сейчас и Индия заинтересованы в том, чтобы иметь это оружие для защиты своих государств. Индия весьма скрупулезно подходила к этому вопросу, чтобы заключить выгодный для себя контракт, получить комплексы и поставить их на боевое дежурство. При этом надо учитывать тот факт, что в контракт входит обучение специалистов и оказание содействия в организацию пунктов по техническому обслуживанию; многие вопросы технического характера берет на себя страна-производитель, гарантирует, что те, кто приобретает комплексы, в частности Индия, освоят их и смогут максимально эффективно использовать для обороны своего государства. Таким образом, сегодня весьма успешно идет деловая, конструктивная работа между нашими государствами", – сказал Андрей Кошкин.

С-400 "Триумф" – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Контракты на поставки С-400, помимо Индии, также заключили Турция и Китай. Возможность закупки комплексов рассматривают и власти Ирака.