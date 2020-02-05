Ефремов: страшный сон комедийного артиста, когда зритель не смеется

О том, что получит зритель от просмотра комедии "Оскар" в РУСДРАМе и чем так привлекателен этот жанр для постановщика, в беседе на радио рассказал режиссер, художественный руководитель Московского театра комедии Сергей Ефремов.

В Государственном театре имени Фазиля Искандера 6 февраля состоится премьера спектакле Клода Монье "Оскар". Режиссер - Сергей Ефремов.

"Зритель получит яркие эмоции, на два часа забудет о своих проблемах, немного поностальгирует, старшее поколение так точно, ну, и получит удовольствие от ярких танцев, атмосферы, погрузится во Францию 60-х годов. В фойе будет играть музыка того времени, известные и неизвестные композиции. Но они все настолько погружают в атмосферу, что она обволакивает, и ты находишься в эйфории, это как перемещение в пространстве. Это все получит зритель, пришедший на спектакль", - отметил Ефремов.

Режиссер признался, что самый страшный сон комедийного артиста - это когда ты выходишь на сцену, а зритель не смеется, но в моей жизни такого не было, добавил он.

"Мне нравится жанр комедии, потому что он позволяет бросать вызов зрителю. С каждой постановкой ты думаешь, примет зритель или не примет. В комедии ты слышишь дыхание зала, его смех, его отклик, я люблю этот диалог с залом, в этом жанре его больше. В драме зритель тебе отвечает в конце аплодисментами и овациями, и ты не можешь даже слышать дыхание зала. А здесь ты его слышишь отчетливо, либо зритель реагирует на тебя, либо не реагирует, и вот этот диалог со зрителем я очень люблю, мне он очень нравится. Мне нравится ставить комедию, слышать, как зритель реагирует на других артистов и когда сам играю", – сказал Ефремов.

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