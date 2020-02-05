Шаповалов о "российской угрозе" Польше: передвыборный "вброс" и одобрение от США

В Польше нагнетается тема "российской угрозы", хотя логика должна подсказывать полякам, что у Москвы для этого нет причин, заявил РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Дипломат отметил, что постоянное информационное давление на тему "угрозы" со стороны России сказывается на мировосприятии и настроениях жителей Польши.

Вопрос "российской угрозы" искусственно сконструирован польскими властями для внутреннего и внешнего пользования, сказал замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Преследуются узко утилитарные цели – победа на выборах, а что касается внешнего фактора, то для Польши, у которой непростые отношения со странами Евросоюза, важно одобрение, прежде всего, со стороны США. Не случайно усилилось военное сотрудничество Польши и США. На это направлены значительные усилия Польши", - сказал Шаповалов.

Он отметил, что Польша стремится занять позицию, которую в период "холодной войны" выполняла Западная Германия в Европе: позицию основного форпоста США в их агрессивной политике в отношении России. В последние месяцы активная информационная атака на Россию со стороны Польши заметно усилилась, сказал политолог.

"Теперь она касается не только якобы агрессивной политики современной России, но и вопросов исторической памяти. Все информационные вбросы, которые позволяет себе Варшава, направлены на формирование антироссийских настроений и носят откровенно русофобский характер", - подчеркнул Шаповалов.

Заявления о якобы агрессивной политике России регулярно звучат из Польши и стран Балтии, при том, что Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет наступательных планов ни в одном из регионов мира. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, на Западе об этом прекрасно знают, но продолжают использовать надуманную "российскую угрозу" как повод стянуть больше сил и техники к границам РФ.

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