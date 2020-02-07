Апатикова: Абхазия предоставляет отличные туристические возможности в феврале

Есть ли туристический спрос на Абхазию на февральские праздники, в эфире радио Sputnik рассказала ведущий менеджер туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова.

Ассоциация туроператоров России опубликовала список самых популярных направлений для путешествий в длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества – 23 февраля и к масленичной неделе, которая в этом году начнется 24 февраля.

Наибольший спрос на праздничные даты на Подмосковье и Сочи, отмечают участники рынка. В пятерку самых востребованных входят также поездки в Санкт-Петербург и по городам Золотого Кольца — в Суздаль, Кострому, Ярославль.

Абхазия, наряду с Россией, Белоруссией, Чехией, Венгрией, Прибалтикой и Сербией попала в число самых бюджетных направлений.

Анастасия Апатикова возглавляет направление "Абхазия" в ООО "Туроператор Дельфин". По ее словам, Абхазия пользуется популярностью на даты, на которые выпадает масленичная неделя. Связано это с доступностью авиаперелетов и с другими факторами.

"Моя любимая Абхазия предоставляет отличные туристические возможности. Есть возможность подняться на снежную Рицу, попасть в величественный Новый Афон, на изумительную по своей красоте набережную Махаджиров, которая никого не оставит равнодушным. А также всевозможные бонусы от отелей. Во многие здравницы Абхазии сейчас пришли новые управляющие, которые вводят замечательные нововведения. Например, санаторий "Самшитовая роща" стал работать в круглогодичном режиме и на все межсезонье предоставляет бонусное лечение для наших туристов. Туры в Абхазию на межсезонье очень доступны", - рассказала Апатикова.

По мнению менеджера туроператора "Дельфин", есть несколько направлений, которым туротрасли Абхазии следует уделить внимание.

"Сама страна должна активно себя рекламировать. Мало того, что мы производим хорошие рекламные кампании как всей Абхазии, так и частично по отелям, сама страна должна принимать активное участие в продвижении своего турпродукта. Уже несколько лет подряд Министерство по туризму республики принимает участие в московской выставке, и абхазский стенд пользуется огромной популярностью. Такими, пускай медленными шагами, но надо двигаться вперед. Я очень часто бываю в Абхазии и вижу, что положительные моменты есть. Появляется все больше и больше отелей с развитой инфраструктурой, с круглогодичными бассейнами, которые позволяют туристам комфортно отдыхать даже в межсезонье. Возможно, чуть больше внимания нужно уделить общекурортной инфраструктуре, но я надеюсь, что со временем появится и кинотеатр, и развлекательный центр, и, может быть, ночная дискотека, и городской боулинг. Думаю, что все со временем будет в моей любимой Апсны", - отметила Анастасия Апатикова.