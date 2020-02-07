Толстой об упрощении получения гражданства России: уже летом многие обретут родину

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного. Также отменят норму об обязательном проживании в России в течение пяти лет.

Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит правительство России.

"Решение об упрощении вхождения в российское гражданство давно уже назрело. Очень правильно, что при активном участии депутатов Госдумы России это решение состоится. Это общая работа, которая велась и в правительстве, и в администрации президента. Конечной целью является упрощение сложной бюрократической процедуры, которая сегодня нужна для того, чтобы получить российское гражданство русскому человеку, приехавшему из любой бывшей республики СССР. Это важно, потому что процедура получения российского гражданства была достаточно сложной и трудоемкой. Сейчас не нужно будет ехать в страну предыдущего проживания сдавать паспорт, получать справку. Есть конкретное требование – необходимо знание русского языка… Я очень рад тому, что такая возможность наконец появилась. Думаю, что уже летом количество граждан России увеличится, и те люди, которые находятся в неопределенном правовом состоянии, наконец обретут свою родину", - сказал Толстой в интервью Sputnik.

Работа российских властей над изменением миграционного законодательства, а также норм, регулирующих получение гражданства России, началась в 2018 году. Принятая тогда Концепция государственной миграционной политики (действует до 2025 года) предписывает открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда, включая выдачу виз, а также процедуры предоставления российского гражданства.