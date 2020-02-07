Лагвилава: нардисты готовы ехать в Абхазию на междунраодный турнир

Президент Федерации спортивных нард Абхазии Алхас Лагвилава в эфире радио Sputnik рассказал, как можно привлечь в республику участников международных турниров по нардам.

Как сообщил

, три года подряд абхазские спортсмены выезжают на Кипр, принимают участие в самом крупном международном турнире по спортивным нардам. Однако в европейских турнирах команде из Абхазии участвовать не удается по политическим причинам.

Федерация спортивных нард Абхазии существует уже около 10 лет, однако последние два года в республике не проводится чемпионат страны.

"Мы проводили все эти годы чемпионат Абхазии по спортивным нардам. Но последние два года возникли проблемы с помещением и с финансами. Недавно в Очамчыре районный комитет молодежи проводил турнир. У них все хорошо получилось", - рассказал Лагвилава.

По его словам, для того чтобы в Абхазии проводились международные турниры по спортивным нардам, необходим специальный инвентарь.

"Все упирается в финансы. Нужен инвентарь международного уровня – определенные доски, специальные пронумерованные зары (кости - ред.). Игроки готовы сюда приехать, провести здесь хороший турнир, но все упирается в финансы", - сказал Алхас Лагвилава.

Он также сообщил, что в мае команда из Абхазии планирует поехать в Пятигорск, где пройдет международный турнир по спортивным нардам.