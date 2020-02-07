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Александр Гусев
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Гусев о санкциях США против "Роснефти": давление на Россию за поддержку Мадуро

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США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не останется безнаказанной. Он призвал и других учесть это предостережение, а также сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон продемонстрирует "серьезность своих намерений".

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять меры против "Роснефти", если она не изменит свою политику в Венесуэле. Абрамс не уточнил, идет ли речь о введении санкций против российской компании, но подчеркнул, что американские представители уже отмечали ее "растущую роль" в регионе.

Как сказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, проблема с "Роснефтью" и проблема с Мадуро - это два абсолютно прямых вопроса, которые можно объединить в один.

"Лавров, находясь в Мексике на итоговой пресс-конференции, заявил, что Россия давно привыкла к тому, что США по поводу и без повода вводят санкции в отношении России. Но вот теперь и в отношении "Роснефти". Я должен отметить, что "Роснефть" не попала под санкционное давление Америки до настоящего времени, сейчас в отношении "Роснефти", наверное, будут применены определенные санкционные действия… Конечно, действующему президенту США, им всем не нравится, что их ставленник Гуайдо не прошел на волне протестных движений в январе прошлого года, не нравится сам Мадуро, не нравится, что он делает. Там все время идет подогрев общественного мнения против действующего президента. А Россия ему помогает. Вот и весь "ларчик", и он достаточно легко открывается", - сказал Гусев.

Александр Гусев полагает, что США будут усиливать санкционное давление в отношении тех стран, которые поддерживают торгово-экономические, политические и военные отношения с Россией, а также  санкционное давление будет усиливаться и по отношению к России.



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