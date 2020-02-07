Гусев о санкциях США против "Роснефти": давление на Россию за поддержку Мадуро

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что поддержка Россией президента Боливарианской республики Николаса Мадуро не останется безнаказанной. Он призвал и других учесть это предостережение, а также сообщил, что в ближайшие недели Вашингтон продемонстрирует "серьезность своих намерений".

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять меры против "Роснефти", если она не изменит свою политику в Венесуэле. Абрамс не уточнил, идет ли речь о введении санкций против российской компании, но подчеркнул, что американские представители уже отмечали ее "растущую роль" в регионе.

Как сказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев, проблема с "Роснефтью" и проблема с Мадуро - это два абсолютно прямых вопроса, которые можно объединить в один.

"Лавров, находясь в Мексике на итоговой пресс-конференции, заявил, что Россия давно привыкла к тому, что США по поводу и без повода вводят санкции в отношении России. Но вот теперь и в отношении "Роснефти". Я должен отметить, что "Роснефть" не попала под санкционное давление Америки до настоящего времени, сейчас в отношении "Роснефти", наверное, будут применены определенные санкционные действия… Конечно, действующему президенту США, им всем не нравится, что их ставленник Гуайдо не прошел на волне протестных движений в январе прошлого года, не нравится сам Мадуро, не нравится, что он делает. Там все время идет подогрев общественного мнения против действующего президента. А Россия ему помогает. Вот и весь "ларчик", и он достаточно легко открывается", - сказал Гусев.

Александр Гусев полагает, что США будут усиливать санкционное давление в отношении тех стран, которые поддерживают торгово-экономические, политические и военные отношения с Россией, а также санкционное давление будет усиливаться и по отношению к России.