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Цикутания о законе о донорстве: главная задача – уйти от экстренного поиска донора

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О законопроекте "О донорстве крови и ее компонентов" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала его автор, юрист, сотрудник аппарата Парламента Абхазии Адица Цикутания.

Депутаты Парламента Абхазии 6 февраля в первом чтении приняли законопроект о донорстве.

По словам автора документа, его главная цель – обеспечить банк крови республики нужным количеством материала, чтобы не приходилось в экстренном порядке искать доноров для экстренно нуждающихся пациентов, как это происходит сегодня.

"Действительно, это главная задача, главная цель данного закона, потому что ситуация не очень хорошая. У нас должен быть свой банк крови, который, к сожалению, отсутствует. И мы должны любыми способами поощрять наших граждан к сдаче крови. Нужны запасы крови. Та ситуация, которая существует сейчас, неправильная. Наших граждан нужно любыми способами привлекать к донорству", - отметила Адица Цикутания.

Автор законопроекта рассказала, что для его разработки привлекались врачи.

"Нам с врачами предстоит еще очень большая совместная работа, поскольку нужно еще подготовить правила эксплуатации, правила хранения крови", - сказала юрист.

Законопроектом регламентируются условия переливания крови и ее компонентов, обеспечение безопасности жизни и здоровья доноров и реципиентов, их права и обязанности, устанавливаются требования к донорам. Документ определяет порядок осуществления государственного контроля в области обращения донорской крови, а также предусматривает введение внешнего контроля качества проводимых лабораторных исследований в области донорства крови и ее компонентов.

 



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