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Анонимный художник Duran о провокационных комиксах и воровстве шуток

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Даже если вы не знаете, кто такой Duran, вы наверняка видели в соцсетях его комиксы: абсурдные, смешные, но всегда актуальные. Возможно ли в современном интернете, где все говорят про личный бренд, сохранить анонимность и при этом защитить авторское право?

Разбираемся вместе с самым известным анонимным художником России.

Как работают системы защиты авторского права в социальных сетях, и почему они далеки от совершенства? Что делать, если крупный паблик украл картинку или пост? Как популярность контента зависит от социальной сети? О чём необходимо и недопустимо шутить? И чем автор расплачивается за плохие и хорошие шутки?

Вместе с анонимным веб-художником Duran (первое на нашей памяти аудиоинтервью) разбираются Лина, Ваня и Ксюша.

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.

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