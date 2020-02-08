Первая мировая — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про нее часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов. Подборка эмоциональных и зрелищных лент про первый кровавый конфликт двадцатого века.
«1917» и еще пять фильмов про Первую мировую войну
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Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
2:38 "На Западном Фронте Без Перемен". 3:56 "Галлиполи" 5:32 "Большая война" 6:45 "Лоуренс Аравийский" 8:18 "Тропы славы"