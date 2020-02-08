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«1917» и еще пять фильмов про Первую мировую войну

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Первая мировая — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про нее часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов. Подборка эмоциональных и зрелищных лент про первый кровавый конфликт двадцатого века.

Каждую неделю кинокритик Федор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.

2:38 "На Западном Фронте Без Перемен".
3:56 "Галлиполи"
5:32 "Большая война"
6:45 "Лоуренс Аравийский"
8:18 "Тропы славы"

Подкаст "Посмотрим" выходит по пятницам.

Слушайте подкасты РИА Новости.



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