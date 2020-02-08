«1917» и еще пять фильмов про Первую мировую войну

Первая мировая — один из самых масштабных конфликтов в истории человечества. Но в отличие, например, от Второй мировой, про нее часто забывают и снимают несправедливо мало фильмов. Подборка эмоциональных и зрелищных лент про первый кровавый конфликт двадцатого века.