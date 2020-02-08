Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 млрд. долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли Наталья Андрейченко – или это пиар?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:27 "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая

05:56 В 20-е годы каждого века случается чума. Это так?

08:08 Отравленные бананы и целебная водка. Страшилки из чатиков

19:10 "На самом деле зараженных гораздо больше". Нужно ли Китаю скрывать данные

22:50 Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим. Почему он не прав

26:06 "Исчезновение" Андрейченко – как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар ( как одна из версий)

Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.

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