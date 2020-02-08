21:20 08 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.47
  • EUR69.63
Поиск
Рубрика Не верю
© Sputnik /

Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Радио
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102931/31/1029313195.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200208/1029406107/Ne-veryu-Kitay-nazhilsya-na-viruse-oshibka-Zelenskogo-poisk-Andreychenko-.html

Мог ли Китай заработать на панике вокруг вируса 20 млрд. долларов? Верить ли сообщениям про 90 тысяч зараженных? В чем был не прав Зеленский, говоря об украинцах, освободивших Освенцим? Пропадала ли Наталья Андрейченко – или это пиар?

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:27 "Си Цзиньпин обвел всех вокруг пальца". Версия о "блестящей финансовой операции" Китая
05:56 В 20-е годы каждого века случается чума. Это так?
08:08 Отравленные бананы и целебная водка. Страшилки из чатиков
19:10 "На самом деле зараженных гораздо больше". Нужно ли Китаю скрывать данные
22:50 Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим. Почему он не прав
26:06 "Исчезновение" Андрейченко – как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар ( как одна из версий)

Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.

Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Круиз в карантин: как живется запертым на Diamond Princes пассажирам
Дождь, снег и оттепель: часть Орегона ушла под воду из-за непогоды
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться