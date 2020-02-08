Не верю! Китай нажился на вирусе, ошибка Зеленского, поиск Андрейченко

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
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05:56 В 20-е годы каждого века случается чума. Это так?
08:08 Отравленные бананы и целебная водка. Страшилки из чатиков
19:10 "На самом деле зараженных гораздо больше". Нужно ли Китаю скрывать данные
22:50 Зеленский об украинцах и Львовской дивизии, освобождавшей Освенцим. Почему он не прав
26:06 "Исчезновение" Андрейченко – как история с Алибасовым и "Кротом"? Конфликт внутри команды или пиар ( как одна из версий)
Подкаст "Не верю!" выходит по пятницам.
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