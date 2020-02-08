21:20 08 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.47
  • EUR69.63
Поиск
Как это по-русски

"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102649/04/1026490472.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20200208/1029406114/Storiz-svayp-YaMY-Otkuda-vzyalis-eti-strannye-slova-.html

В русский пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными.

Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем вообще идет речь.

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Круиз в карантин: как живется запертым на Diamond Princes пассажирам
Дождь, снег и оттепель: часть Орегона ушла под воду из-за непогоды
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться