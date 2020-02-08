"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?

Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем вообще идет речь.
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В русский пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными.
Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем вообще идет речь.
Слушайте и говорите правильно!
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Житель Сухума Олег Бушев находится на лечении в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве, ему предстоит пересадка сердца.
Первое заседание весенней сессии Парламента Абхазии состоялось 6 февраля. Одним из главных вопросов повестки было внесение поправок в избирательное законодательство.
Боксерский бой Харитона Агрба против Флавио Рамоса за титул чемпиона по версии WBA прошел в Панаме в пятницу 7 февраля.
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