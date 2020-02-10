Тания о сборнике Гогуа "Вкус молнии": подарок от семьи писателя в день его рождения

В Санкт-Петербурге вышел сборник рассказов "Вкус молнии" Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа. В сборник вошли такие рассказы, как "Вкус молнии", "За семью камнями", "В листопад", "Время играть и время воевать (после всех игр)", "Солнце еще не зашло", "Елана", "Дикая азалия", "Ягненок", "Дорога в три дня и три ночи", "Туман".

"Проект задумывался полгода назад в качестве подарка на день рождения Алексея Ночевича, который будет в марте. Идея возникла в семье, объединить в один сборник рассказы, скажем так, наиболее приятные, те, которые больше всего нравятся членам семьи", - сказал Тания.

Сборник вышел в издательстве "Юридический центр", который возглавляет Ирина Дамения.

"С версткой рукописей очень помог Вахтанг Абхазоу (председатель Союза писателей Абхазии - ред.), обложку для книги в свободное пользование предоставил Ибрагим Чкадуа. Я долго искал обложку. На одной из фотографий Ибрагима было дерево в селе Куланырхуа, расколотое на две части после удара молнии. Мне понравилась фотография, решили сделать ее в виде обложки. Красота разделенного на две части дерева передает вкус молнии, хотя рассказ не об этом", - сказал Тания.

Презентация сборника рассказов "Вкус молнии" Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа состоится в Сухуме в марте, а также будет организована в Москве. Тираж книги - 500 экземпляров.

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