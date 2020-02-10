Посол Двинянин признался, почему прогулки по набережной Сухума могут быть "мученьем"

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Sputnik в день дипломатического работника рассказал о том, как проходят его прогулки по набережной Сухума.

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника, который был утвержден 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин признался, что любил прогуливаться по набережной Сухума в то время, когда его не так широко знали в республике, как сегодня.

"Теперь для меня прогулки по набережной – это мученье, потому что, если не каждый второй, то третий гражданин Абхазии обязательно норовит обнять тебя или поздороваться, в зависимости от степени знакомства. Вместо прогулки получаются сплошные, извините меня, рукопожатия. Конечно, это шутка. Набережная – это очень хороший променад и, наверное, одно из моих любимых мест, включая Брехаловку, несмотря на события ноября прошлого года (стрельба, в результате которой погибли три человека - ред.). Тем не менее я люблю зайти и выпить чашечку кофе, по-моему, там до сих пор самая низкая цена, и кофе на самом деле очень неплохой, а сам я любитель кофе", - сказал Двинянин.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: