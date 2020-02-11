Касландзия об экзамене по абхазскому для кандидатов в президенты: изменили только форму

Претендент в кандидаты на пост главы государства Адгур Ардзинба сдал экзамен на владение абхазским языком в Центральной избирательной комиссии республики в понедельник 10 февраля.

Лингвистическая комиссия продолжит свою работу и сегодня, 11 февраля. Это последний день для сдачи экзамена на знание государственного языка.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК.

"В самом же деле никакого ужесточения или послабления в языковом экзамене в этом году не было. Единственное - мы изменили форму. Раньше кандидат в президенты не брал билет, а каждый член комиссии имел право дать ему тему, и по ней он отвечал. На этот раз каждый из нас дал по три темы, таким образом, было составлено 15 тем. Все они были по отдельности. В каждом билете было по одному вопросу. Это чтобы игра была честной, и это одно из новшеств, что мы ввели. Также надо быть откровенным, что художественную литературу читать и рассказать легче, чем аналитическую статью, к примеру, на экономическую тему. Мы дали газеты, из 10 газет кандидат в президенты выбирает и читает, в этом никого послабления нет. Мы долго решали, что же делать с орфографическими ошибками в письме. В русском языке в 1956 году ввели два правила, после этого никаких изменений в орфографии не было. У нас же за 25 лет три раза менялась орфография. Даже в этом году уже вышла еще новая книга по орфографии. Абхазский язык развивается, есть научные подходы, потому использовать новшества сразу же кандидат в президенты не может. Мы дали свободу, какую сможет орфографию, такую и будет использовать. Раньше мы приносили тексты, написанные по старому алфавиту, в этот раз кандидат читал по новым книгам", - сказал Касландзия.

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В состав лингвистической комиссии входят пять человек – профессор Абхазского госуниверситета Алексей Касландзия, доцент Батал Хагуш, профессор АбИГИ Леонид Саманба, завкафедрой абхазской литературы АГУ, доцент Диана Аджинджал и главный научный сотрудник АбИГИ Валентин Когония.