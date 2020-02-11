Кошкин: Америка на фоне учений НАТО запугивает население Европы

Чем ближе учения Defender Europe 2020 (Защитник Европы), которое планирует провести НАТО, тем больше в информационном пространстве сообщений о том, что у европейцев неподходящая инфраструктура для защиты от вероятного противника, считает политолог Андрей Кошкин.

Реки являются естественным препятствием для победы в "войне с Россией", пишет американский портал Breaking Defense. Отмечается, что в случае военного конфликта между США и Россией боевые действия будут проходить в Восточной Европе – на обширной равнине с множеством рек. Одна из таких, Висла, протекает через всю Польшу с юга на север, поэтому для отправки подкреплений или для отступления войскам НАТО приходится пользоваться мостами, которые редко могут выдерживать вес более 55 тонн. Именно поэтому европейским и американским танкам сложно будет преодолевать водные преграды по таким мостам.

Как рассказал в интервью радио Sputnik политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин, в этих сведениях нет ничего нового, однако интерес к ним подогревается на фоне учений НАТО, которые пройдут в 2020 году.

"Сейчас выбрасывают в информационное пространство с определенной целью, может быть, к началу учений "Защита-2020", которые планирует провести НАТО. Там переброска 40 тысяч личного состава вместе с бронетехникой, 13 тысяч всевозможных механических конструкций. Под это, скорее всего, вбрасывается информация о том, что вот видите, товарищи европейцы, вы жалуетесь на то, что мы вас не защищаем, а у вас даже мосты не приспособлены для того, чтобы мы победоносно защитили вас от вероятного противника. У них также есть расчеты и на дороги, особенно в Прибалтике... Все это постепенно вбрасывается, чтобы поддержать страх в информационном пространстве, запугать обывателя", – отметил политолог.

По его словам, с одной стороны, подобные информационные вбросы нужны для "выбивания денег" на военный сектор, с другой - для того, чтобы показать европейцам, как много США делают для их "защиты". Однако самое главное заключается в том, что при этом "наращивается информационный потенциал милитаризма", поднимается градус опасности.