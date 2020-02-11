Шаповалов: подавление стран со своим мнением - основа политики США

В отношении России и Китая у США стратегия агрессивных действий, и эта ситуация сохранится в обозримой перспективе, потому что Америка на протяжении многих десятков лет проводит политику по силовому доминированию в мире, считает политолог Владимир Шаповалов.

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ обнародован Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", - говорится в документе.

К другим угрозам отнесены Куба, Иран, Северная Корея, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, а также транснациональные криминальные организации.

На вооружении США принята стратегия агрессивных действий в отношении России, и это неудивительно, так как в основе американской внешней политики стремление к подавлению любых стран, которые хотят иметь свою точку зрения и отстаивать национальные интересы, отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"...стратегия, которая принята на вооружение США, это стратегия агрессивных действий в отношении России и Китая. Конечно, никаких оснований со стороны России в этом нет, потому что Россия проводит политику, не затрагивающую интересов США, отстаивает свои национальные интересы. Действия США, в том числе принятие беспрецедентного военного бюджета, создание новых военных баз, разработка нового оружия и проведение масштабных постоянных военных учений у границ России является угрозой интересам российских граждан. Данная ситуация скорее всего сохранится в обозримой перспективе, потому что США на протяжении многих десятков лет проводит политику по силовому доминированию в мире. К сожалению, результатом такой политики становится эскалация напряженности в мире, собственно единственно неизменное, что существует в Вашингтоне. В основе американской внешней политике стремление к подавлению любых стран, которые хотят иметь свою точку зрения и отстаивать свои национальные интересы", - отметил Шаповалов.

Проект бюджета США предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" России и дополнительно 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией". Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США. (Эти средства будут направлены на) помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США", - говорится в документе.

"В бюджете также предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации", - добавляется в документе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.