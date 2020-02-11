Кварчия о примерной стоимости перетока электричества в Абхазию: будет недешево

Заместитель начальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия в эфире радио Sputnik рассказал об ориентировочной цене, которую заплатит Абхазия за переток электроэнергии из России.

1 февраля Россия начала поставку электроэнергии в Абхазию в целях ликвидации временного энергодефицита. Переток электроэнергии из Абхазии в Россию будет сохраняться до нормализации работы энергосистемы страны.

По словам заместителя начальника государственного управления Абхазии по энергетике, транспорту и связи Леон Кварчия конечная цена будет понятна после завершения перетока.

"Касательно объема перетока, по данным "Черноморэнерго" и соответствующих обращений к правительству России была указана потребность около 270 киловатт часов. На текущий момент со стороны России переток выделен в объеме 200 миллионов киловатт часов. На уровне руководства страны в настоящий момент ведется работа, для того, чтобы при необходимости разница была предоставлена. Сейчас пока все идет в штатном режиме. На сегодняшний день из общего выделенного объема потрачено свыше 46 миллионов 400 тысяч киловатт часов, то есть запас есть", - сказал Кварчия.

Переток электроэнергии из России будет оплачиваться из средств Инвестпрограммы.

"В России своя система ценообразования на энергетическом рынке, но ориентировочно будет между 2 -3 рублями, это не есть дешево", - отметил Кварчия.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.